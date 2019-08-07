Макрон погодить нормандську зустріч з Путіним і Меркель

Президент Франції Еммануель Макрон погодить нормандську зустріч з російським лідером Володимиром Путіним та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Макроном, під час якої поінформував французького лідера про загибель чотирьох українських військовослужбовців у результаті обстрілу.

Глава держави зазначив, що це не перший обстріл з боку противника, який має на меті зрив мирного процесу, започаткованого українською стороною. Президент України також повідомив Еммануелю Макрону про інші кроки, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту на сході України, зокрема про відновлення інфраструктури, обмін полоненими тощо", - вказано у повідомленні.

Крім того, український лідер розповів Макрону про свою розмову з Путіним. Зеленський також закликав лідерів країн нормандської четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне розв’язання конфлікту.

"Еммануель Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін. Він додав, що зв’яжеться з президентом РФ Володимиром Путіним та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу", - зазначили у прес-службі глави держави.

Нагадаємо, вранці в середу Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зеленський підкреслював, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Як писало РБК-Україна, в ході телефонної розмови президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін узгодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.

Так, у вівторок, 6 серпня, у результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських військовослужбовця. У відповідь на це президент України закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі.