Макрон о смерти Навального: чувствую гнев и возмущение
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье российского оппозиционера Алексея Навального на фоне слухов о его гибели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского президента.
Французский президент отметил, что в "сегодняшней России свободных духом отправляют в Гулаг" и приговаривают к смерти.
"Я испытываю гнев и возмущение. Я чту память Алексея Навального, его самоотверженность, его мужество. Мои мысли с его семьей, близкими людьми и российским народом", - заявил Макрон.
Россия заявила о смерти Навального
Сегодня, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.
Пресс-секретарь российского политика Кира Ярмиг заявила, что команда Навального пока нет доказательств его смерти. Адвокат Навального вылетает в Харп, где отбывал наказание оппозиционер.
Детальнее с биографией Навального можно ознакомиться в материале РБК-Украина "Главный осужденный РФ. Кто такой Навальный и почему его посадили".
О том, что известно о смерти навального, и как на это реагируют в мире, можно узнать в материале РБК-Украина.
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