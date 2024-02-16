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Макрон о смерти Навального: чувствую гнев и возмущение

Франция, Пятница 16 февраля 2024 17:04
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Макрон о смерти Навального: чувствую гнев и возмущение Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье российского оппозиционера Алексея Навального на фоне слухов о его гибели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского президента.

Французский президент отметил, что в "сегодняшней России свободных духом отправляют в Гулаг" и приговаривают к смерти.

"Я испытываю гнев и возмущение. Я чту память Алексея Навального, его самоотверженность, его мужество. Мои мысли с его семьей, близкими людьми и российским народом", - заявил Макрон.

Россия заявила о смерти Навального

Сегодня, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Пресс-секретарь российского политика Кира Ярмиг заявила, что команда Навального пока нет доказательств его смерти. Адвокат Навального вылетает в Харп, где отбывал наказание оппозиционер.

Детальнее с биографией Навального можно ознакомиться в материале РБК-Украина "Главный осужденный РФ. Кто такой Навальный и почему его посадили".

О том, что известно о смерти навального, и как на это реагируют в мире, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Франция Российская Федерация Навальный Эммануэль Макрон
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Навальный умер в исправительной колонии России
Навальный умер в исправительной колонии России
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