Макрон сказал, когда назначит нового премьера Франции

Макрон объявил, что назначит нового премьер-министра Франции в "ближайшие несколько дней".

"Я поручу ему сформировать правительство общего интереса, которое будет представлять все политические силы, которые могут принимать в нем участие или, по крайней мере, обязуются не отправлять его в отставку", - заявил президент Франции.

Он также ответил на призывы оппозиции относительно того, чтобы и самому уйти в отставку.

"Мандат, который вы мне демократически доверили, - это пятилетний мандат, и я буду выполнять его в полной мере до конца. Моя обязанность - обеспечить непрерывность государства, надлежащее функционирование наших институтов, независимость нашей страны и защиту всех вас", - пояснил президент.