Макрон официально принял отставку премьера Франции

Премьер-министр Франции Мишель Барнье подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону. Но он пока продолжит исполнять обязанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Французский президент принял прошение об отставке премьера Барнье. Однако премьер будет отвечать за текущие дела до назначения своего преемника.

Ситуация во Франции

Напомним, что вчера, 4 декабря, парламент Франции вынес вотум недоверия правительству премьера Мишеля Барнье. После этого министры были отправлены в отставку.

Подробнее о том, что привело отставки правительства Франции и чего ждать дальше, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что в конце прошлого месяца издание Politico писало, что Франция находится на грани политического кризиса. Причиной тому якобы стало то, что правительство меньшинства под руководством премьер-министра Мишеля Барнье рисковало потерять доверие парламента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.