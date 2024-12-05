Макрон сказал, когда назначит нового премьера Франции
Французский президент Эммануэль Макрон сегодня уволил премьер-министра Мишеля Барнье. Его преемник будет назначен в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV и Le Figaro.
Макрон объявил, что назначит нового премьер-министра Франции в "ближайшие несколько дней".
"Я поручу ему сформировать правительство общего интереса, которое будет представлять все политические силы, которые могут принимать в нем участие или, по крайней мере, обязуются не отправлять его в отставку", - заявил президент Франции.
Он также ответил на призывы оппозиции относительно того, чтобы и самому уйти в отставку.
"Мандат, который вы мне демократически доверили, - это пятилетний мандат, и я буду выполнять его в полной мере до конца. Моя обязанность - обеспечить непрерывность государства, надлежащее функционирование наших институтов, независимость нашей страны и защиту всех вас", - пояснил президент.
Напомним, ранее сегодня РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Франции подал прошение об отставке. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Отметим также, что еще вчера парламент Франции вынес вотум недоверия правительству премьера Барнье.
Подробнее о том, что привело отставки правительства Франции и чего ждать дальше, можно узнать в материале РБК-Украина.
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