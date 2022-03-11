Макрон і Шольц збираються через кілька годин поговорити з Путіним
Фото: Макрон і Шольц подзвонять Путіну (РБК-Україна)
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц збираються через кілька годин поговорити з главою РФ Володимиром Путіним. Темою переговорів стане війна Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Макрон заявив, що запропоновані раніше Путіним умови щодо припинення вогню в Україні не є демократичними.
Нагадаємо, 10 березня Олаф Шольц і Еммануель Макрон провели телефонну розмову з Путіним. Вони закликали його негайно припинити вогонь.
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