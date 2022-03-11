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Макрон и Шольц собираются через несколько часов поговорить с Путиным

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Пятница 11 марта 2022 17:43
Макрон и Шольц собираются через несколько часов поговорить с Путиным Фото: Макрон и Шольц позвонят Путину (РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц собираются через несколько часов поговорить с главой РФ Владимиром Путиным. Темой переговоров станет война России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Макрон заявил, что предложенные ранее Путиным условия касательно прекращения огня в Украине не являются демократическими.

Напомним, 10 марта Олаф Шольц и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с Путиным. Они призвали его немедленно прекратить огонь.

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