Макрон и Шольц собираются через несколько часов поговорить с Путиным
Фото: Макрон и Шольц позвонят Путину (РБК-Украина)
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц собираются через несколько часов поговорить с главой РФ Владимиром Путиным. Темой переговоров станет война России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Макрон заявил, что предложенные ранее Путиным условия касательно прекращения огня в Украине не являются демократическими.
Напомним, 10 марта Олаф Шольц и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с Путиным. Они призвали его немедленно прекратить огонь.
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