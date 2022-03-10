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Макрон и Шольц обсудили войну в Украине с Путиным

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Четверг 10 марта 2022 13:37
Макрон и Шольц обсудили войну в Украине с Путиным Фото: Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Президент Франции и немецкий канцлер провели телефонную беседу с президентом РФ по поводу российского военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Телефонный разговор состоялся в пятницу днем. О нем рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Продолжили обсуждать тему Украины", – коротко заявил прессе представитель хозяина Кремля.

Ранее в Анталье завершились переговоры министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулеба и Сергея Лаврова. Российский дипломат по ее итогам назвал переговоры в Беларуси "безальтернативными".

К слову, Китай отказался поставлять авиазапчасти в РФ после введения санкций.

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