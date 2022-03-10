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Китай відмовився постачати запчастини для літаків до Росії після санкцій

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Москва, Четвер 10 березня 2022 13:03
Китай відмовився постачати запчастини для літаків до Росії після санкцій Фото: Китай відмовив Росії в деталях для літаків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків. Представник Росавіації Валерій Кудінова заявив про це після того, як Boeing і Airbus припинили постачання компонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російський авіаційний сектор перебуває під тиском західних санкцій у зв'язку з вторгненням в Україну, а Міністерство закордонних справ Росії на цьому тижні попередило, що безпека російських пасажирських рейсів знаходиться під загрозою.

Кудінов, відповідальний за підтримку льотної придатності літаків, заявив, що Росія буде шукати можливості отримувати деталі з країн, включаючи Туреччину та Індію, після невдалої спроби отримати їх з Китаю.

Він також сказав, що російські компанії реєструють свої літаки, багато з яких були зареєстровані за кордоном, в Росії після санкцій США і Європейського Союзу, і що він очікує, що деякі будуть повернуті лізинговим компаніям.

Крім того, опублікований в четвер законопроект показав, що російський уряд планує зобов'язати вітчизняні авіакомпанії платити за орендовані літаки в рублях і може заборонити їм повертати літаки іноземним компаніям у разі скасування оренди.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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