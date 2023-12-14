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Макрон, Шольц и Мишель встретятся с Орбаном перед саммитом ЕС. Тот говорит, что "не сдвинется"

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Европейского совета Шарль Мишель, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся с премьером Венгрии Виктором Орбаном перед началом саммита лидеров ЕС. Тот говорит, что "не сдвинется с места" в вопросе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и The Guardian.

По данным Politico, вечером 13 декабря Мишель, Макрон, Шольц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу. Они собирались, чтобы "согласовать общую линию" перед саммитом.

Утром 14 декабря перед саммитом ЕС Мишель, Макрон и Шольц проведут рабочий завтрак с Орбаном. Издание отмечает, что лидеры попытаются убедить премьера Венгрии по решениях, которые он блокирует. В частности, в отношении Украины.

Прибыв на саммит лидеров ЕС, Орбан заявил, что Венгрия "не сдвинется с места" в вопросе членства Украины в ЕС.

"Расширение не является теоретическим вопросом. Расширение - это юридически детализированный процесс, основанный на заслугах, у которого есть предпосылки... сейчас нет причин вести переговоры о членстве Украины. Даже не договариваться", - заявил Орбан.

Он также прокомментировал позицию Венгрии по одобрению финансирования помощи Украине.

"Деньги для Украины в ближайшей перспективе уже есть в бюджете. Если мы хотим давать больший срок и больше денег, мы должны обходиться вне бюджета, и мы это поддерживаем", - сказал премьер Венгрии.

Саммит отложили

Польское издание PolskieRadio24 сообщает, что начало саммита лидеров стран ЕС отложили. По данным СМИ, продолжаются переговоры Орбана с главой Евросовета, Макроном и Шольцом. На них присутствует и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это последняя возможность убедить главу венгерского правительства изменить свое мнение", - отмечает издание.

Саммит лидеров ЕС

Напомним, 14-15 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, в повестке дня новый пакет санкций против России.

Даст ли Брюссель Украине 50 млрд евро и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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ВенгрияЭммануэль МакронЕвросоюзШарль МишельВиктор ОрбанОлаф Шольц