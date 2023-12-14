Макрон, Шольц та Мішель зустрінуться з Орбаном перед самітом ЄС. Той каже, що "не зрушить"

За даними Politico, ввечері 13 грудня Мішель, Макрон, Шольц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч. Вони збиралися, щоб "узгодити спільну лінію" перед самітом.

Зранку 14 грудня перед самітом ЄС Мішель, Макрон та Шольц проведуть робочий сніданок з Орбаном. Видання зазначає, що лідери спробують переконати прем'єра Угорщини щодо рішень, які він блокує. Зокрема, щодо України.

Прибувши на саміт лідерів ЄС, Орбан заявив, що Угорщина "не зрушить з місця" у питанні членства України в ЄС.

"Розширення не є теоретичним питанням. Розширення - це юридично деталізований процес, заснований на заслугах, який має передумови... зараз немає причин вести переговори про членство України. Навіть не домовлятися", - заявив Орбан.

Він також прокоментував позицію Угорщини щодо схвалення фінансування допомоги Україні.

"Гроші для України, в найближчій перспективі, вже є в бюджеті. Якщо ми хочемо давати більший термін і більше грошей, ми повинні обходитися поза бюджетом, і ми це підтримуємо", - сказав прем'єр Угорщини.

Саміт відклали

Польське видання PolskieRadio24 повідомляє, що початок саміту лідерів країн ЄС відклали. За даними ЗМІ, тривають переговори Орбана з головою Євроради, Макроном та Шольцом. На них присутня і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Це остання можливість переконати главу угорського уряду змінити свою думку", - зазначає видання.

Саміт лідерів ЄС

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.

Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.