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Макрон, Шольц і Драгі відвідали Ірпінь

Фото: Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідали Ірпінь. Також візит до передмістя Києва здійснив президент Румунії Клаус Йоханніс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Під час відвідин Ірпеня лідерам чотирьох європейських країн показали фотографії та відео того, яким було місто до приходу і після відходу росіян.

Маріо Драгі звернувся до місцевої влади Ірпеня заявивши, що на їхньому боці весь світ.

"Все це має бути видно і відомо. Я вдячний вам за ваше свідчення", - звернувся Драгі до голови обласної військової адміністрації Олексія Кулеба.

Водночас Макрон заявив, що скоєні масові вбивства російськими військовими в Україні є військовими злочинами.

"На жаль, у Бучі та інших містах було скоєно масові вбивства, це військові злочини", - заявив він.

При цьому Шольц наголосив, що Росія налаштована на знищення.

"Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка просто націлена на знищення. Ми повинні пам'ятати про це у всьому, що ми вирішуємо", - заявив канцлер біля розбомблених будинків Ірпіня.

Однак із європейськими лідерами в Ірпені немає президента Володимира Зеленського. Вони зустрінуться пізніше, після чого проведуть прес-конференцію о 15.00.

Фото: Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі (Getty Images)

Нагадаємо, 16 червня у Києві з візитом прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Варто відзначити, що точна дата приїзду політиків в Україну напередодні не анонсувалася з міркувань безпеки.

Макрон вже зробив першу заяву після прибуття до Києва. Французький президент запевнив у повній європейській солідарності з українським народом.

Більш детально про візит європейських політиків в Україну можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Еммануель МакронМарио ДрагиВізит в УкраїнуОлаф ШольцВійна Росії проти України