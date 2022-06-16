Макрон, Шольц і Драгі відвідали Ірпінь

Під час відвідин Ірпеня лідерам чотирьох європейських країн показали фотографії та відео того, яким було місто до приходу і після відходу росіян.

Маріо Драгі звернувся до місцевої влади Ірпеня заявивши, що на їхньому боці весь світ.

"Все це має бути видно і відомо. Я вдячний вам за ваше свідчення", - звернувся Драгі до голови обласної військової адміністрації Олексія Кулеба.

Водночас Макрон заявив, що скоєні масові вбивства російськими військовими в Україні є військовими злочинами.

"На жаль, у Бучі та інших містах було скоєно масові вбивства, це військові злочини", - заявив він.

При цьому Шольц наголосив, що Росія налаштована на знищення.

"Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка просто націлена на знищення. Ми повинні пам'ятати про це у всьому, що ми вирішуємо", - заявив канцлер біля розбомблених будинків Ірпіня.

Однак із європейськими лідерами в Ірпені немає президента Володимира Зеленського. Вони зустрінуться пізніше, після чого проведуть прес-конференцію о 15.00.