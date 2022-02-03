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Макрон сьогодні поговорить з Путіним і Зеленським

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з президентом США Джо Байденом проведе ще кілька переговорів з лідерами інших країн. Зокрема, з президентами РФ і України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Про це заявили в Єлисейському палаці, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Figaro.

Макрон планує сьогодні провести телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським, польським президентом Анджеєм Дудою, а також головою Європейської Ради Шарлем Мішель.

Головною темою переговорів буде деескалація ситуації навколо України.

Макрон і Байден

Макрон і президент США Джо Байден провели телефонну розмову 2 лютого. Лідери країн обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію санкцій у разі вторгнення в Україну.

Макрон і Зеленський

Попередній раз два лідери говорили наприкінці січня. Вони говорили про відновлення роботи нормандського формату для врегулювання конфлікту на Донбасі; деескалацію ситуації навколо кордонів України.

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Еммануель МакронВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін