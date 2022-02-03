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Макрон сегодня поговорит с Путиным и Зеленским

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом США Джо Байденом проведет еще несколько переговоров с лидерами других стран. В частности, с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Figaro.

Макрон планирует сегодня провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, польским президентом Анджеем Дудой, а также главой Европейского совета Шарлем Мишель.

Главной темой переговоров буде деэскалация ситуации вокруг Украины.

Макрон и Байден

Макрон и президент США Джо Байден провели телефонный разговор 2 февраля. Лидеры стран обговорили ситуацию с наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели свою текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию санкций в случае вторжения в Украину.

Макрон и Зеленский

Предыдущий раз два лидера говорили в конце января. Они говорили о возобновлении работы нормандского формата для урегулирования конфликта на Донбассе; деэскалации ситуации вокруг границ Украины.

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Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир Путин