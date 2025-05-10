Макрон раскрыл, кто будет мониторить перемирие в Украине

Сегодня России было предложено 30-дневное прекращение огня в Украине. Главную роль в мониторинге и соблюдении перемирия будут играть США, но участие возьмут и европейцы.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Киеве.

Он рассказал, что США взяли на себя обязательство следить за соблюдением 30-дневного прекращения огня, которое было предложено Европой. При этом участие возьмут и все партнеры из "колации решительных".

"(За прекращением огня - ред.) будут следить в основном Соединные Штаты Америки, в чем будут участвовать все европейцы... Этот вопрос будет готовиться и координироваться американцами и европейцами", - сказал Макрон.

Он также отметил, что перемирие откроет путь к "немедленной работе и переговорам сторон, вовлеченных в конфликт, для построения прочного и долгосрочного мира".