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Макрон о решении России начать войну против Украины: последствия COVID-изоляции Путина

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 10:09
Макрон о решении России начать войну против Украины: последствия COVID-изоляции Путина Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Решение российского диктатора Владимира Путина начать войну против Украины может быть последствием его после изоляции в период пандемии.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Всем ясно, что лидер, который решил начать войну, лидер, который решил пойти на эскалацию, - это президент Путин. И у меня нет рационального объяснения (почему он начал войну против Украины, - ред.). Мне кажется, это комбинация стратегии немецкой интервенции, и, я бы сказал, последствий COVID-изоляции Путина во время пандемии", - заявил он.

В то же время французский лидер назвал решение о мобилизации в РФ ошибкой и упущенной возможностью "пойти по пути к миру".

Напомним, 21 сентября российский диктатор Путин выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.

После этого российские активисты призвали россиян выходить на акции протестов. Более детально о них можете узнать в материале РБК-Украина.

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Эммануэль Макрон Война России против Украины
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