Макрон про рішення Росії розпочати війну проти України: наслідки COVID-ізоляції Путіна

Рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати війну проти України може бути наслідком його після ізоляції під час пандемії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Усім ясно, що лідер, який вирішив розпочати війну, лідер, який вирішив піти на ескалацію, - це президент Путін. І я не маю раціонального пояснення (чому він розпочав війну проти України, - ред.). Мені здається, це комбінація стратегії німецької інтервенції, і, я сказав би, наслідків COVID-ізоляції Путіна під час пандемії", - заявив він.

Разом з тим французький лідер назвав рішення про мобілізацію в РФ помилкою та втраченою можливістю "піти шляхом до світу".

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Путін виступив зі зверненням , під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей .

Після того російські активісти закликали росіян виходити на акції протестів. Більш детально про них можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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