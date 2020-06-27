Макрон після розмови з Путіним вирішив відвідати Росію

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив здійснити візит до Російської Федерації. Візит було анонсовано після розмови з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це Макрон написав на своїй сторінці у Twitter.

Французький лідер також заявив про продовження "діалогу довіри" з Путіним.

"Діалог довіри, розпочатий з президентом Путіним у Брегансоні, триває. Безпека в Європі, регіональні конфлікти, клімат, включаючи танення вічної мерзлоти в Арктиці. Ми рухаємось вперед, і я скоро поїду до Росії", - повідомив він.

Зазначимо, 26 червня Макрон та Путін провели відеоконференцію, в ході якої обговорили ряд важливих питань. Зокрема, розмова президентів стосувалася вирішення конфлікту на Донбасі, шляхом виконання мінських домовленостей та рішень "нормандської четвірки".

Крім того, в МЗС України очікували, що розмова Макрона з Путіним стосуватиметься досягнення позитивних зрушень в мінському процесі.

Війну на Донбасі Макрон та Путін також обговорювали під час телефонної розмови у квітні 2020 року.