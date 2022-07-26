RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон розкритикував країни Африки за позицію щодо війни в Україні

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Африки переглянути свою позицію щодо вторгнення РФ в Україну і ввести санкції проти країни-агресора.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV, про це лідер Франції заявив під час свого візиту до Камеруну.

За його словами, позиція африканців щодо війни РФ проти України є лицемірною.

"Саме Росія почала війну. Ми вирішили зробити все, щоб зупинити цю війну, не беручи участі в ній. Європейці вводять санкції проти Росії, щоб блокувати військові дії і ізолювати її дипломатично. Ось де ви (країни Африки-ред.) нам теж потрібні, інакше ця схема (шантаж Росії - ред.) буде повторюватися все життя", - підкреслив Макрон.

Нагадаємо, раніше президент Сенегалу і голова Африканського Союзу Макі Салл закликав ЄС скасувати частину санкцій проти Росії. Це нібито необхідно для того, щоб Африка могла закуповувати сільгосппродукцію у країни-окупанта.

При цьому Євросоюз не вводив санкції, спрямовані на агропродукцію з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АфрикаЕммануель МакронВійна Росії проти України