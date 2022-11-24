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Макрон о ракетных ударах по Украине: не должны быть безнаказанными

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Париж, Четверг 24 ноября 2022 03:46
Макрон о ракетных ударах по Украине: не должны быть безнаказанными Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Франции Эммануэль Макрон считает российские ракетные удары по Украине военным преступлением, которое не должно оставаться безнаказанным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Сегодня были массированные обстрелы Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным", - отметил Макрон.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ужасная тактика российских ракетных ударов не сломит решимости западных партнеров Украины.

А президент Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности ООН назвал российские удары 23 ноября преступлением против человечности.

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Франция Эммануэль Макрон Война России против Украины ракетный удар
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