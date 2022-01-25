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Макрон у п'ятницю поговорить з Путіним. Хоче отримати пояснення

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон 28 січня зідзвониться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Французький лідер має намір обговорити ситуацію, що склалася і отримати пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макрона в ході пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"У мене буде телефонна розмова з президентом Росії Путіним у п'ятницю вранці", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що це буде не особиста зустріч, а саме телефонна розмова. За його словами, ці переговори потрібні, щоб обговорити ситуацію, що склалася і отримати більш чітке уявлення про неї.

"Це буде бесідою для отримання пояснень", - додав французький лідер.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив про плани поговорити телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

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Володимир ПутінФранціяЕммануель Макрон