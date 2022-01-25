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Макрон в пятницу поговорит с Путиным. Хочет получить пояснения

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 января созвонится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Французский лидер намерен обсудить сложившуюся ситуацию и получить пояснения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"У меня будет телефонный разговор с президентом России Путиным в пятницу утром", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что это будет не личная встреча, а именно телефонный разговор. По его словам, эти переговоры нужны, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и получить более четкое представление о ней.

"Это будет беседой для получения пояснений", - добавил французский лидер.

Напомним, ранее Макрон заявил о планах поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Владимир ПутинФранцияЭммануэль Макрон