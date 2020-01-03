Макрон і Путін обговорили обмін полоненими і транзит газу через Україну

Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Також обговорили реалізацію мінських угод

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон в ході телефонної розмови 3 січня позитивно оцінили обмін полоненими між "Л/ДНР" і Києвом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Наголошується, що під час розмови була акцентована важливість послідовної реалізації мінського "Комплексу заходів" та рішень, прийнятих на саміті в нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.

"Дана позитивна оцінка відбувся 29 грудня 2019 року між Києвом і Донбасом обміну утримуваних осіб, а також ув'язнення в кінці 2019 року "пакетної" угоди з транзиту російського газу в Європу через територію України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, в ході якого сторони домовилися про узгодженні нових списків на обмін полоненими.

РБК-Україна писало, що 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".