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Макрон и Путин обсудили обмен пленными и транзит газа через Украину

Новости » Политика     03.01.2020 - 17:36
Макрон и Путин обсудили обмен пленными и транзит газа через Украину
Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)

Также обсудили реализацию минских соглашений

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора 3 января положительно оценили обмен пленными между "Л/ДНР" и Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что во время разговора была акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года "пакетной" сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными.

РБК-Украина писало, что 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

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