Макрон і Путін домовилися продовжити роботу в нормандському форматі

Сторони обговорили подальшу роботу по врегулюванню на Донбасі

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в том числе обсудив Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Отметим, исходя из сообщения администрации французского президента, основное внимание стороны уделили урегулированию в Сирии. В то же время на сайте Кремля указано, что Путин пожаловался Макрону на антироссийскую кампанию в преддверие выборов президента Украины. Он также заявил, что запрет Киева допустить наблюдателей из России противоречит демократическим нормам и принципам ОБСЕ.

"Акцентирован взаимный настрой на дальнейшую совместную работу, в том числе в рамках нормандского формата, по содействию урегулированию внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что ситуация на Донбассе далека от полного урегулирования.

Ранее также стало известно, что ОБСЕ готова сотрудничать с ООН для стабилизации ситуации на Донбассе.