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Макрон провів переговори з Байденом і Зеленським: обговорили підтримку України

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Париж, Понеділок 14 березня 2022 02:33
Макрон провів переговори з Байденом і Зеленським: обговорили підтримку України Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон увечері 13 березня провів телефонні переговори зі своїми американським і українським колегами Джо Байденом і Володимиром Зеленським. Головною темою бесід стала ситуація в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.

В ході переговорів Макрон і Байден домовилися посилити санкції проти Росії, підтримати Україну і зробити спільні кроки для припинення бойових дій. Лідери заявили, що залишаться в тісному контакті з цих питань.

Потім Макрон здзвонився із Зеленським. Президенти Франції та України обговорили продовження переговорів Києва та Москви. Французький лідер висловив свою повну підтримку і детально розповів про додаткову допомогу, яку Європейський союз вирішив надати українській стороні на Версальському саміті.

Нагадаємо, 12 березня Макрон зідзвонився з Володимиром Путіним. Після бесіди французький лідер анонсував нові санкції проти Росії.

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