Макрон провел переговоры с Байденом и Зеленским: обсудили поддержку Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 13 марта провел телефонные переговоры со своими американским и украинским коллегами Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Главной темой бесед стала ситуация в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
В ходе переговоров Макрон и Байден договорились усилить санкции против России, поддержать Украину и предпринять совместные шаги для прекращения боевых действий. Лидеры заявили, что останутся в тесном контакте по этим вопросам.
Затем Макрон созвонился с Зеленским. Президенты Франции и Украины обсудили продолжение переговоров Киева и Москвы. Французский лидер выразил свою полную поддержку и подробно рассказал о дополнительной помощи, которую Европейский союз решил предоставить украинской стороне на Версальском саммите.
Напомним, 12 марта Макрон созвонился с Владимиром Путиным. После беседы французский лидер анонсировал новые санкции против России.
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