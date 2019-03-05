Макрон закликає ЄС переглянути Шенгенську зону

Президент Франції вважає, що потрібно посилити безпеку на кордоні

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европейского союза о необходимости пересмотра Шенгенской зоны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

В частности, Макрон считает, что необходимо усилить пограничный контроль в Шенгенской зоне и исполнять определенные обязанности.

"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности", - заявил французский президент.

Макрон отметил также, что странам Шенгенской зоны необходимо прийти к единым правилам предоставления убежища для беженцев.

Напомним, ранее парламент Франции принял в первом чтении законопроект, который позволил бы французским домохозяйствам требовать налоговые льготы, если они приютят у себя беженцев. Депутаты проголосовали за то, чтобы позволить семьям высчитывать до 1500 евро (или 5 евро в день) из своего годового налога на прибыль, если они забрали беженца в свой дом.

Отметим, еще в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что поддерживает введение финансовых санкций в отношении стран Европейского союза, которые отказываются принимать беженцев.

Добавим, что недавно Макрон заявил, что страны ЕС, которые не принимают участия в разрешении миграционного кризиса, должны покинуть шенгенскую зону.