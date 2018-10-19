У Франції пропонують податкові пільги в 1500 євро за прийом біженців

Фото: мігранти (з відкритих джерел)

Ця поправка була схвалена депутатами правлячої парламентської фракції "Вперед, республіка!"

Французькі домогосподарства зможуть вимагати податкові пільги, якщо вони поселять у себе біженців. Такий законопроект у першому читанні ухвалив парламент Франції, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times.

Як повідомляється, депутати проголосували за те, щоб дозволити сім'ям вираховувати до 1500 євро (або 5 євро в день) зі свого річного податку на прибуток, якщо вони забрали біженця в свій будинок.

Ця поправка була схвалена депутатами правлячої парламентської фракції "Вперед, республіка!". Хоча не всі депутати партії Еммануеля Макрона підтримали таке рішення, побоюючись, що воно може відкрити шлях до масового податкового шахрайства.

В уряді Франції заявили, що сподіваються переконати депутатів відхилити законопроект, коли він повернеться до другого читання.

У минулому році Франція отримала 100 412 заявок на отримання притулку, що на 17% більше, ніж в 2016 році. Чиновники кажуть, що в цьому році показник зросте на 16%, а уряд намагається знайти житло для біженців.

Раніше повідомлялося, парламент Франції прийняв закон про надання притулку та імміграції, який прискорює процедуру надання притулку шляхом максимального скорочення часу обробки заяв до 90 днів після в'їзду у Францію.