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Макрон закликав Путіна закінчити війну і почати переговори з Україною

Фото: президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним закликав закінчити війну проти України розпочати мирні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.

Він також засудив продовження ведення бойових дій російськими військовими і закликав Путіна до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Макрон також підкреслив, що європейські санкції не поширюються на сільськогосподарську продукцію або на товари, необхідні для сільського господарства. Він зазначив, що міжнародні партнери, особливо Росія, несуть спільну відповідальність за те, щоб країни, що піддаються найбільшому ризику, продовжували отримувати необхідне їм продовольство.

Також сьогодні стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, що вчора президент Франції Еммануель Макрон провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ліз трас. В ході бесіди політики обговорили війну в Україні.

Раніше також стало відомо, що вчора Зеленський здзвонився з Макроном. В ході бесіди глава держави ознайомив французького колегу з ходом бойових дій.

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ФранціяРосійська ФедераціяЕммануель МакронВолодимир Путін