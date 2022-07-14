Хоче зупинити війну. Макрон зробив заяву щодо України
Франція хоче домогтися припинення конфлікту в Україні і не хоче, щоб він поширився за її межі та перетворився на нову світову війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Водночас навіть у разі тривалого конфлікту в Україні Макрон заявив, що Франція продовжуватиме допомагати Києву захищатися від Москви, а також дотримуватиметься санкцій проти Росії.
"Ми хочемо зупинити цю війну, не вступаючи на війну самі", - сказав він.
Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон говорив із президентом РФ Володимиром Путіним напередодні масштабного вторгнення Росії в Україну. Розмова відбувалася 20 лютого.
Раніше Макрон зазначав, що заяви, що Росія готова завершити війну проти України, якщо Київ виконає два ультиматуми – це елемент словесного залякування, не більше.