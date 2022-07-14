Хоче зупинити війну. Макрон зробив заяву щодо України

Франція хоче домогтися припинення конфлікту в Україні і не хоче, щоб він поширився за її межі та перетворився на нову світову війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

Водночас навіть у разі тривалого конфлікту в Україні Макрон заявив, що Франція продовжуватиме допомагати Києву захищатися від Москви, а також дотримуватиметься санкцій проти Росії.

"Ми хочемо зупинити цю війну, не вступаючи на війну самі", - сказав він.