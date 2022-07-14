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Хоче зупинити війну. Макрон зробив заяву щодо України

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Франція, Четвер 14 липня 2022 17:35
Хоче зупинити війну. Макрон зробив заяву щодо України Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Франція хоче домогтися припинення конфлікту в Україні і не хоче, щоб він поширився за її межі та перетворився на нову світову війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Водночас навіть у разі тривалого конфлікту в Україні Макрон заявив, що Франція продовжуватиме допомагати Києву захищатися від Москви, а також дотримуватиметься санкцій проти Росії.

"Ми хочемо зупинити цю війну, не вступаючи на війну самі", - сказав він.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон говорив із президентом РФ Володимиром Путіним напередодні масштабного вторгнення Росії в Україну. Розмова відбувалася 20 лютого.

Раніше Макрон зазначав, що заяви, що Росія готова завершити війну проти України, якщо Київ виконає два ультиматуми – це елемент словесного залякування, не більше.

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