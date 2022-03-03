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Макрон подзвонив Путіну: говорили про війну в Україні

Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. В ході переговорів вони обговорювали війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Новини і Le Progres.

За даними прокремлівського видання, Путін під час розмови з французьким лідером стверджував, що ніяких ракетних обстрілів Києва Немає - Це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".

"Твердження про нібито ведуться ракетні обстріли і бомбардування Києва та інших українських міст не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії", - заявив Путін.

При цьому він заявив, що завдання війни в Україні будуть виконані, а "спроби виграти час шляхом затягування переговорів приведуть лише до того, що в переговорній позиції РФ з'являться додаткові вимоги до Києва".

У той же час в Єлисейському палаці повідомили, що розмова між Макроном і Путіним проходила близько 1,5 години. При цьому переговори ініціював сам керівник Кремля.

Путін заявив, що військові дії в Україні тривають "за планом". Також він висловив рішучість продовжувати військову операцію і підтвердив "свою волю йти до кінця".

Також в ході розмови Путін заявив, що буде продовжувати боротьбу "без компромісів" і що якщо Україна не прийме його політико-дипломатичним шляхом, то він доб'ється цього військовим шляхом.

Він також натякнув, що може підвищити свої вимоги до Києва, і заперечував бомбардування мирного населення. Він сказав, що авіаудар по столичній телевежі був "цілеспрямованим ударом".

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