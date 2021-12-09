Макрон відвідає Україну. У Парижі визначають дату візиту, - посол

Дипломат зазначив, що візит президента Франції в Україну готується більше року. Однак через карантин підготовка була припинена і зараз її відновили.

"Посольство знаходиться в постійному діалозі з Єлисейським палацом і МЗС Франції. Нам підтверджують, що намір відвідати Україну стовідсотковий, але дату ще визначають", - сказав Омельченко.

Він зазначив, що днями Макрон їде з візитом до країн Перської затоки, а наступна поїздка французького лідера запланована в Україну.

"Коли це буде - у грудні чи на початку наступного року - ще не знаємо. Але ця тема щодня обговорюється в Єлисейському палаці", - додав дипломат.