Макрон посетит Украину. В Париже определяют дату визита, - посол

Дипломат отметил, что визит президента Франции в Украину готовится больше года. Однако из-за карантина подготовка была приостановлена и сейчас ее возобновили.

"Посольство находится в постоянном диалоге с Елисейским дворцом и МИДом Франции. Нам подтверждают, что намерение посетить Украину стопроцентное, но дату еще определяют", - сказал Омельченко.

Он отметил, что на днях Макрон едет с визитом в страны Персидского залива, а следующая поездка французского лидера запланирована в Украину.

"Когда это будет - в декабре или начале следующего года - еще не знаем. Но эта тема ежедневно обсуждается в Елисейском дворце", - добавил дипломат.