Телефон Макрона могли прослуховувати: його номер був в системі Pegasus
Мобільні номери телефонів колишнього французького прем’єр-міністра Едуара Філіппа, глави країни Еммануеля Макрона та інших 14 членів правління перебували в базі ізраїльської системи прослуховування Pegasus. Замовлення на прослуховування надійшло від марокканської розвідки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на LesEchos.
Згідно з даними розслідування 17 ЗМІ з різних країн світу, шпигунська програма Pegasus, що розроблена компанією Ізраїля NSO Group використовувалася для стеження за журналістами в усіх куточках світу.
Серед 50 тисячі телефонних номерів, які перебували у базі, журналісти виявили 180 номерів працівників різних ЗМІ з 20 країн, правозахисників, опозиціонерів та бізнесменів. Зокрема, під час розслідування з’ясувалося, що у базі також містилися номери Едуара Філіппа, президента Франції Еммануеля Макрона й 14 членів правління країни.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як спецслужби роками стежили за сотнями правозахисників, журналістів й політиків.