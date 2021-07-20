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Телефон Макрона могли прослуховувати: його номер був в системі Pegasus

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Франція , Вівторок 20 липня 2021 21:14
Телефон Макрона могли прослуховувати: його номер був в системі Pegasus Фото:
Автор: Сергій Пишкін

Мобільні номери телефонів колишнього французького прем’єр-міністра Едуара Філіппа, глави країни Еммануеля Макрона та інших 14 членів правління перебували в базі ізраїльської системи прослуховування Pegasus. Замовлення на прослуховування надійшло від марокканської розвідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LesEchos.

Згідно з даними розслідування 17 ЗМІ з різних країн світу, шпигунська програма Pegasus, що розроблена компанією Ізраїля NSO Group використовувалася для стеження за журналістами в усіх куточках світу.

Серед 50 тисячі телефонних номерів, які перебували у базі, журналісти виявили 180 номерів працівників різних ЗМІ з 20 країн, правозахисників, опозиціонерів та бізнесменів. Зокрема, під час розслідування з’ясувалося, що у базі також містилися номери Едуара Філіппа, президента Франції Еммануеля Макрона й 14 членів правління країни.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як спецслужби роками стежили за сотнями правозахисників, журналістів й політиків.

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Франція прослушка Ізраїль
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