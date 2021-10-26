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У Меркель завершилися повноваження канцлера. Але поки вона залишиться на посаді

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Берлін, Вівторок 26 жовтня 2021 14:11
У Меркель завершилися повноваження канцлера. Але поки вона залишиться на посаді Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 25 жовтня, у зв'язку з початком роботи Бундестагу нового скликання офіційно завершилися повноваження канцлера Німеччини Ангели Меркель. Але вона залишиться на посаді до обрання нового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesspiegel.

Повідомляється, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив Меркель продовжити виконувати повноваження до обрання нового канцлера. Цей крок є формальністю, оскільки новий канцлер ще не обраний на засіданні нового Бундестагу.

Термін повноважень канцлера Німеччини офіційно закінчується на сьогоднішньому установчому засіданні парламенту. Канцелярія президента Штайнмаєра вже повідомила, що сьогодні він вручить свідоцтва про звільнення членам федерального уряду.

Але стаття 69 Основного закону передбачає, що федеральний президент може просити канцлера та її міністрів продовжити працювати, поки не буде призначений наступник. При цьому ні канцлер, ні міністри не можуть відмовитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Меркель взяла участь у своєму останньому саміті ЄС в якості канцлера Німеччини.

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Германия Ангела Меркель
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