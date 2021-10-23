ru ua
Сб, 23 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Не могла уявити, що Путін окупує Крим, - Меркель

Новость на русском →
Субота 23 жовтня 2021 21:30
Не могла уявити, що Путін окупує Крим, - Меркель Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не могла уявити, що російський президент Володимир Путін вдасться до окупації Криму, а на Донбасі дійде до військового конфлікту. За її словами, ще десять років тому під час виступу Путіна в Бундестазі зрозуміла, що у неї "є значні розбіжності" з президентом Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Suddeutsche Zeitung.

Як приклад, Меркель розповіла про бачення глави Кремля розпаду Радянського Союзу. Вона каже, що для Путіна це була "сумна подія". А Берлін це називає "радістю закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини та європейської єдності".

"Під час вступу на посаду я і уявити собі не могла, що він анексує Крим і на сході України - практично поруч з Євросоюзом - дійде до таких військових зіткнень", - сказала Ангела Меркель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ангела Меркель
NEWS
Росія зацікавлена у присутності "слухняної" місії ОБСЄ на Донбасі, - Гармаш
Росія зацікавлена у присутності "слухняної" місії ОБСЄ на Донбасі, - Гармаш
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі