ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон пообіцяв допомогти Німеччині з газом в обмін на постачання електроенергії

Новость на русском →
Понеділок 05 вересня 2022 21:10
Макрон пообіцяв допомогти Німеччині з газом в обмін на постачання електроенергії Фото: президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Франція має намір збільшити постачання газу до Німеччини, аби компенсувати нестачу російського газу. В обмін на це Німеччина має продовжити постачати електроенергію до Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Зазначимо, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорили в режимі відеоконференції.

Після переговорів Макрон оголосив про плани щодо збільшення постачання газу до Німеччини з Франції, щоб компенсувати падіння поставок російського газу.

В обмін на це Німеччина продовжить постачати електроенергію до Франції, щоб компенсувати дефіцит, спричинений ремонтом багатьох французьких ядерних реакторів.

Лідери держав також говорили про те, як континент може координувати дії, щоб зберегти тепло цієї зими, якщо Росія припинить постачання газу.

Нагадаємо, Німеччина може розглянути питання щодо регулювання споживання газу після рішення Росії припинити постачання газу "Північним потоком-1".

Окрім того, країна збирається продовжити роботу двох атомних електростанцій до наступної весни через скороченням поставок російського газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Германия Еммануель Макрон Олаф Шольц
NEWS
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
DAILY
Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити