Макрон поговорил с главой МАГАТЭ и планирует позвонить Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

В издании отмечают, что разговор Макрона и Гросси произошел на фоне обстрела Запорожской АЭС, который начался 19 ноября вечером и продолжился уже 20 ноября утром.

При этом завтра, 21 ноября, должен состояться телефонный разговор между Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.