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Макрон поговорил с главой МАГАТЭ и планирует позвонить Зеленскому

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Париж, Воскресенье 20 ноября 2022 20:25
Макрон поговорил с главой МАГАТЭ и планирует позвонить Зеленскому Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

В издании отмечают, что разговор Макрона и Гросси произошел на фоне обстрела Запорожской АЭС, который начался 19 ноября вечером и продолжился уже 20 ноября утром.

При этом завтра, 21 ноября, должен состояться телефонный разговор между Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным "Энергоатома", российские военные все утро сегодня обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано не менее 12 попаданий по объектам инфраструктуры станции.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС Эммануэль Макрон МАГАТЭ
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