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Макрон підтвердив Путіну отруєння Навального

Париж, Понеділок 14 вересня 2020 14:58
Макрон підтвердив Путіну отруєння Навального
Фото: Еммануель Макрон і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Франції Еммануель Макрон в розмові з главою Росії Володимиром Путіним підтвердив факт отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Франція поділяє позицію Євросоюзу про те, що Навальний був отруєний речовиною типу "Новачок".

Про це повідомили в Єлисейському палаці, передає Reuters.

У ході розмови президент Франції закликав Росію провести ретельне розслідування інциденту з Навальним.

"Президент висловив глибоку стурбованість злочинним діями, вчиненими проти Олексія Навального, і настійно рекомендує негайно пролити світло на обставини і відповідальність за цей замах", - повідомили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня в літаку. Він був госпіталізований в лікарню Омська. Місцеві лікарі заявили, що в його організмі не було отрут. Через два дні Навальний був доставлений в клініку в Берліні, де німецькі медики встановили, що опозиціонер був отруєний "Новачком".

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня Навальний повністю прийшов у свідомість.

Уряд Німеччини закликав Росію провести незалежне розслідування отруєння Навального. При цьому в Німеччині розглядають варіант припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в якості реакції на отруєння опозиціонера.

Раніше повідомлялося, що факт отруєння Навального "Новачком" підтвердили хімічні лабораторії Франції та Швеції.

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Новини України Політика Володимир ПутінНавальныйотруєнняЕммануель Макрон
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