Макрон подтвердил Путину отравление Навального

Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с главой России Владимиром Путиным подтвердил факт отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Франция разделяет позицию Евросоюза о том, что Навальный был отравлен веществом типа "Новичок".

Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает Reuters.

В ходе разговора президент Франции призвал Россию провести тщательное расследование инцидента с Навальным.

"Президент выразил глубокую обеспокоенность преступным действиями, совершенными против Алексея Навального, и настоятельно рекомендует незамедлительно пролить свет на обстоятельства и ответственность за это покушение", - сообщили в Елисейском дворце.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа в самолете. Он был госпитализирован в больницу Омска. Местные врачи заявили, что в его организме не было ядов. Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику в Берлине, где немецкие медики установили, что оппозиционер был отравлен "Новичком".

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Навальный полностью пришел в сознание.

Правительство Германии призвало Россию провести независимое расследование отравления Навального. При этом в Германии рассматривают вариант прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" в качестве реакции на отраление оппозиционера.

Ранее сообщалось, что факт отравления Навального "Новичком" подтвердили химические лаборатории Франции и Швеции.