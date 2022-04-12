Макрон підтримав ідею повернення до 7-річних президентських термінів

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ідею відновлення семирічного терміну повноважень глави держави. Раніше її висунула Марін Ле Пен, кандидат на президентських виборах від партії "Національна єдність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

За даними телеканалу, Макрон заявив про підтримку повернення до семирічних президентських термінів під час поїздки в комуну Мюлуз. Чинний глава держави заявив, що такий крок сприятиме розвитку Франції.

Днем раніше Марін Ле Пен запропонувала повернути семирічний термін перебування на посаді президента країни. За її словами, це дозволить відновити престиж глави держави і звільнить його від обов'язку постійно вести виборчі кампанії.

У Франції 5-річні президентські терміни ввели у 2000 році при Жаке Шираку. Поправки до Конституції країни з цього питання виносили на референдум.