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Макрон планує провести у Франції референдум

Новини » Політика    03.02.2019 - 14:40
Макрон планує провести у Франції референдум
Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Офіційно про референдум ще не було оголошено

Президент Еммануель Макрон розмірковує провести 26 травня у Франції референдум через протести "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le figaro.

Повідомляється, що вже почались переговори з друкарнями і постачальниками паперу, щоб підготувати конверти і бюлетені для голосування. Офіційно про референдум ще не було оголошено.

Нагадаємо, у Франції в суботу, 2 лютого, почалася нова хвиля антиурядових акцій "жовтих жилетів", які хочуть утримати тиск на уряд президента Еммануеля Макрона. Після цього французькі ЗМІ повідомили, що поліція затримала 30 учасників руху "жовті жилети".

Також РБК-Україна писало, що в ході зіткнень поліція застосувала сльозогінний газ.

Відзначимо, у Парижі відбувся мітинг "червоних шарфів" на противагу руху "жовтих жилетах". Його прихильники виступили проти насильницьких методів, які застосовують учасники руху "жовтих жилетів".

 

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів" У Франції затримали 14 учасників руху "жовтих жилетів"
Новини України ФранціяреферендумпротестЕммануель Макрон
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