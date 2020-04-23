Макрон планує скасувати карантин відразу в усіх регіонах Франції

Президент Франції Еммануель Макрон планує, що карантинні обмеження будуть скасовані відразу в усіх регіонах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM TV.

За словами представника Єлисейського палацу, Макрон розраховує, процес скасування карантину не буде проводитися окремо в кожному регіоні Франції. При цьому план виходу країни з карантину Єлисейський палац може оприлюднити 28 або 29 квітня.

Крім того, мер Тулузи Жан-Люк Муден додав, що точні правила зняття карантину будуть оголошені вже найближчими днями.

"Ми домовилися в ході наради, що центральна влада представить нам тільки саму санітарну доктрину, яку можна буде адаптувати до місцевих умов, і не намагаючись реалізувати всюди одну і ту ж схему", - додав він.

Нагадаємо, раніше французький міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер заявив, що Париж готується частково послабити карантин у Франції. Послаблення карантинних обмежень почнеться вже з 11 травня. Планується, що підприємствам торгівлі, крім барів та ресторанів, дозволять працювати.

Як писало РБК-Україна, у середині квітня французький уряд продовжив обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.