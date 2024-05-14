Макрон подтвердил Зеленскому, что будет участвовать в саммите мира

"Провел разговор с Эммануэлем Макроном и поблагодарил за подтверждение его участия в саммите мира. Я высоко ценю важную роль Франции в реализации формулы мира, в частности, пункта по ядерной безопасности", - написал Зеленский.

Он уточнил, что обсудил с Макроном важность привлечения к участию в саммите стран Глобального юга.

Также в ходе разговора была детально рассмотрена ситуация на фронте, в том числе в Харьковской области.

"Уделили особое внимание оборонным потребностям Украины, в частности, дополнительным средствам противовоздушной обороны, артиллерии, дальнобойным средствам и боеприпасам", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, он поблагодарил французского коллегу за мощную оборонную помощь и пригласил посетить Киев в ближайшее время.