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Макрон подтвердил Зеленскому, что будет участвовать в саммите мира

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Одной из тем обсуждений стало участие Франции в саммите мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Провел разговор с Эммануэлем Макроном и поблагодарил за подтверждение его участия в саммите мира. Я высоко ценю важную роль Франции в реализации формулы мира, в частности, пункта по ядерной безопасности", - написал Зеленский. 

Он уточнил, что обсудил с Макроном важность привлечения к участию в саммите стран Глобального юга. 

Также в ходе разговора была детально рассмотрена ситуация на фронте, в том числе в Харьковской области. 

"Уделили особое внимание оборонным потребностям Украины, в частности, дополнительным средствам противовоздушной обороны, артиллерии, дальнобойным средствам и боеприпасам", - подчеркнул Зеленский. 

По словам президента Украины, он поблагодарил французского коллегу за мощную оборонную помощь и пригласил посетить Киев в ближайшее время. 

Саммит мира

Стоит заметить, что Украина ожидает участия в саммите мира более 150 стран - им уже направили приглашение на мероприятие. Встреча лидеров состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Свое участие уже, в частности, подтвердили президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, премьер Испании Педро Санчес.

Более детально о главных темах на саммите - в материале РБК-Украина.

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