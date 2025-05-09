RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Макрон подтвердил участие во встрече "коалиции решительных": как она пройдет

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие во встрече лидеров "коалиции решительных", которая состоится уже завтра, 10 мая, в Украине.

Как передает РБК-Украина, заявление Макрона приводит The Guardian.

По словам Макрона, встреча пройдет в гибридном формате: некоторые лидеры будут присутствовать лично, а другие - в режиме онлайн по соображениям безопасности. Он не уточнил, в каком формате будет участвовать сам. 

Французский лидер также прокомментировал демонстрацию Россией силы на параде ко "Дню победы".

"Президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) на стороне войны, а не на стороне мира", - подчеркнул он. 

По его словам, действия диктатора показывает, что любые убеждения о заинтересованности России в мире "ошибочны на данном этапе". При этом европейские партнеры вместе с США будут продолжать настаивать на прекращении огня.

Макрон отреагировал и на присутствие словацкого премьер-министра Роберта Фицо на параде Путина. Французский лидер отметил, что не уверен, что это "лучшее толкование европейской истории".

Встреча "коалиции решительных"

Напомним, сегодня, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра в Украине пройдет встреча лидеров "коалиции решительных".

По его словам, Украине вместе с партнерами предстоит серьезная работа.

Глава украинского государства не раскрыл деталей о том, что именно планируется обсудить на встрече.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль МакронПомощь УкраинеВойна в Украине