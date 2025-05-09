Макрон подтвердил участие во встрече "коалиции решительных": как она пройдет

По словам Макрона, встреча пройдет в гибридном формате: некоторые лидеры будут присутствовать лично, а другие - в режиме онлайн по соображениям безопасности. Он не уточнил, в каком формате будет участвовать сам.

Французский лидер также прокомментировал демонстрацию Россией силы на параде ко "Дню победы".

"Президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) на стороне войны, а не на стороне мира", - подчеркнул он.

По его словам, действия диктатора показывает, что любые убеждения о заинтересованности России в мире "ошибочны на данном этапе". При этом европейские партнеры вместе с США будут продолжать настаивать на прекращении огня.

Макрон отреагировал и на присутствие словацкого премьер-министра Роберта Фицо на параде Путина. Французский лидер отметил, что не уверен, что это "лучшее толкование европейской истории".