Макрон поддержал план Трампа по перемирию: Украина согласилась, ждем Россию

Американский лидер Дональд Трамп предложил Украине и России согласиться на 30-дневное прекращение огня без всяких условий. Киев дал согласие, теперь ход за Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"В Джидде Украина четко выразила США свое согласие на полное прекращение огня без предварительных условий сроком на 30 дней. Мы ожидаем таких же обязательств от России", - подчеркнул он.

Макрон заявил, что сейчас идет решающий этап прекращения "захватнической войны России". Он поддержал инициативу Трампа, которая, по его словам, направлена на быстрое сокращение и прекращение боевых действий в такой последовательности, которая будет способствовать достижению устойчивого мира и гарантировать безопасность Украины и Европы.

Переговоры о перемирии между Украиной и РФ

Заметим, что президент Трамп после вступления в должность начал активный переговорный процесс для завершения войны между Украиной и Россией.

18 марта Трамп провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых лидеры согласовали первые шаги к миру.

Во время разговора, Путин фактически отказался от предложенного США прекращения огня по всей линии фронта на 30 дней. Вместо этого диктатор предложил Украине и России прекратить удары по объектам энергетики и инфраструктуры.

В то же время, российский диктатор отметил, что во время перемирия, Украина должна прекратить мобилизацию, а страны Запада - предоставление ВСУ военной помощи и разведывательной информации.

На следующий день, 19 марта, Трамп провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Во время разговора Зеленский согласился с прекращением атак по инфраструктуре и энергетике России, но подчеркнул, что ВСУ будут реагировать зеркально в случае нарушения россиянами этих договоренностей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.