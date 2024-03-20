Макрон под отправкой войск НАТО в Украину имел в виду учения, - Кулеба

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об отправке западных войск в Украину, имел в виду возможность учений. Украина никогда не просила Францию направить свои войска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, которого цитирует La Stampa.
Кулеба подчеркнул, что Украина нуждается в оружии и боеприпасах, но "никогда не просила людей и боевого состава, мы гордимся нашими солдатами".
Глава МИД отметил, что цели Путина в Украине остаются неизменными - захватить всю территорию страны.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.
Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.
Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.
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