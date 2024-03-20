Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання, - Кулеба

Президент Франції Еммануель Макрон, кажучи про відправлення західних військ в Україну, мав на увазі можливість навчання. Україна ніколи не просила Франції направити свої війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, якого цитує La Stampa.
Кулеба наголосив, що Україна потребує зброї та боєприпасів, але "ніколи не просила людей і бойового складу, ми пишаємося нашими солдатами".
Глава МЗС зазначив, що цілі Путіна в Україні залишаються незмінними - захопити всю територію країни.
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Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало дискусії серед союзників України.
Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправку військ для участі у бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.
Більшість країн не підтримали позицію Макрона. Більше того, як пишуть західні ЗМІ, неочікувана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
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