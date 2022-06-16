Макрон перейшов на українську у Twitter

"Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною", - написав він.

Макрон визнав, що Україна є частиною європейської родини. Він, а також лідери Німеччини, Італії та Румунії, підтримують наданні нашій країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Він зазначає, що 27 держав-членів ЄС мають прийняти важливі історичні рішення, для втілення своїх обіцянок.

"Ми повинні показати Україні рішучий і чіткий вчинок", - додав президент Франції.