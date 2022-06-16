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Макрон перейшов на українську у Twitter

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Макрона у Twitter, написані українською мовою.

"Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною", - написав він.

Макрон визнав, що Україна є частиною європейської родини. Він, а також лідери Німеччини, Італії та Румунії, підтримують наданні нашій країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Він зазначає, що 27 держав-членів ЄС мають прийняти важливі історичні рішення, для втілення своїх обіцянок.

"Ми повинні показати Україні рішучий і чіткий вчинок", - додав президент Франції.

Нагадаємо, під час візиту до Києва Макрон заявив, що Франція надасть Україні ще шість додаткових САУ "Цезар".

Окрім цього, Зеленський заявив, що заклики французького президента не принижувати Росію - вже пройдене питання.

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ФранціяУкраїнаЕммануель Макрон